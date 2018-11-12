Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:00



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:00

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Polat ile Eray Ö. ve Emre Ö. arasında, Değirmenaltı Mahallesi'nde başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Kavga sırasında bıçakla yaralanan Halil İbrahim Polat kaldırıldığı Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Eray Ö. ile Emre Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.