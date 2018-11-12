Tekirdağ
'da bıçaklı kavga
: 1 ölü-Kavga sonrası 2 kişi tutuklandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa
ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi öldü. Olayla ilgili mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı kavga olduğu bildirilmesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri Halil Ibrahim P. isimli şahıs sol göğsünden bıçaklı yaralı olduğundan dolayı üniversite hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen E.Ö. ve E.Ö. isimli iki kardeşte çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralı oldukları tespit edildi. Hastanede tedavileri tamamlanan her iki şahıs gözaltına alınarak sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:10