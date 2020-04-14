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Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinden çıkan bıçaklı kavgada 2 genç hayatını kaybetti.

14.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:46
Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldü
Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinden çıkan bıçaklı kavgada 2 genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kentte bir otelde Fırat Gültaş (21) ve Mikail Kafadar (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Asansördeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kafadar, cebinden çıkardığı bıçakla Gültaş'ı yaraladı.
Kafadar, daha sonra da bıçakla kendisine zarar verdi. Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gültaş'ın öldüğü tespit edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kafadar da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gençlerin cesetleri Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gültaş ve Kafadar'ın arkadaşları olduğu belirlenen A.B ve E.K, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Genç, Güncel
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