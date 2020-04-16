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Tekirdağ'da bir adreste ruhsatsız silah ele geçirildi

Tekirdağ'da emniyet ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve 4 adet dolu fişek ele geçirildi.

16.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:09
Tekirdağ'da bir adreste ruhsatsız silah ele geçirildi
Tekirdağ 'da emniyet ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve 4 adet dolu fişek ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde oturan Ö.Ö. isimli bir kişinin ikamet ettiği adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bir adet ruhsatsız silah, bir adet şarjör, 4 adet dolu fişek ve 2 adet boş kovan ele geçirildi. Polis ekipleri, Ö.Ö. hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan işlem yaptı. Ruhsatsız silaha ve fişeklere de el konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: İnönü mahallesi, Tekirdağ, 3. Sayfa
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