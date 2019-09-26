Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu

İstanbullular 5,8 şiddetinde depremle sallandı. Önceki gün gerçekleşen depremin ardından İstanbul Silivri açıklarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,8 Kandilli Rasathanesi ise 5.7 olarak açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelmiş, İstanbul'da GSM ve internet şebekelerinde zaman zaman kesintiler yaşanmıştı. 8 vatandaş ise hafif yaralanmıştı.

Deprem sonrası birçok binada çatlaklar oluştu. Hasar gören binalar tahliye edildi.

İşte deprem sonrası hasar gören binalar:

TEKİRDAĞ

Silivri açıklarında meydana gelen depremden Tekirdağ gibi komşu iller de etkilendi. Deprem dolayısıyla Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir binada çatlaklar meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen çatlaklar, apartman sakinlerini paniğe düşürdü.

SANCAKTEPE

Sancaktepe Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında deprem nedeniyle çatlaklar meydana geldi. Olay yerine Sancaktepe Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu binanın sakinleri belediye ekiplerince dışarı çıkartıldı.