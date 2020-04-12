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Tekirdağ'da bir çiftlikten 20 koyun çalındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanan illerden Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftlikten 20 koyun çalındı.

12.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:38
Tekirdağ'da bir çiftlikten 20 koyun çalındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanan illerden Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde bir çiftlikten 20 koyun çalındı.
Camiatik Mahallesi'ndeki çiftliğin sahibi Hüseyin Karalamacı'nın oğlu Efe Karalamacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 Nisan'da 01.30-02.30 saatleri arasında çiftliklerinden 20 koyunun çalındığını söyledi.
Hırsızların, çiftliğin kapısını kırarak içeri girdiklerinin belirlendiğini anlatan Karalamacı, "İçerideki ağılın büyük kapısını çıkararak rampa haline getirmişler. Hırsızlığın iki pikapla yapıldığını düşünüyoruz. Muhtemelen buradaki 4 çoban köpeğine de kemik attılar. Çünkü köpekler tepki vermemiş. Sokağa çıkma yasağını da fırsat bilmişler." dedi.
Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Tekirdağ, Malkara, Güncel
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