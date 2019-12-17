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Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir kadın uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

17.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:22Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı
'ın ilçesinde bir kadın uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstiklal Mahallesi'nde bir kadının uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler mahallede durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurup üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu hap ele geçirdi.
Yakalan R.M.Ü. hapları P.N. isimli kadından aldığını belirtti.
Gözaltına alınan şüpheli kadının evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ve skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ, Şarköy, Güncel

Kaynak: AA

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