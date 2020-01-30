Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da bir tona yakın kaçak içki ele geçirildi - Haberler

Tekirdağ'da bir tona yakın kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 890 litre kaçak içki ele geçirildi.

30.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:15Tekirdağ'da bir tona yakın kaçak içki ele geçirildi
'ın ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 890 litre kaçak içki ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Komutanlığı ekipleri tarafından Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde bir kişinin kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda N.M. isimli şahsın evinde yapılan aramada rakı damıtma sistemi ile birlikte 665 litre şarap ve 225 litre rakı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan N.M.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, Ergene, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:26:58