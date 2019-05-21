Tekirdağ
'da boş binadan sıçrayan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara
ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi. Sağlamtaş
Mahallesi'nde samanlık olarak kullanılan boş bir binada yangın çıktı. Ahmet Dallı
'nın oturduğu eve sıçrayan yangın daha da büyüdü.Bahçedeki yüzlerce balya saman ve Ahmet Dallı'nın oturduğu evde de büyük zarara yol açan yangın, Sağlamtaş Mahallesinde konuşlandırılan İtfaiye
ekipleri ve Malkara'dan gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, tek katlı olan iki ev ve bahçedeki saman balyaları kullanılamaz hale geldi.
Sağlamtaş
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Kaynak: İHA