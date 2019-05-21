21.05.2019 16:45
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Tekirdağ'da Boş Binadan Sıçrayan Yangın Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Tekirdağ'da boş binadan sıçrayan yangın evi kullanılamaz hale getirdiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da boş binadan sıçrayan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Sağlamtaş Mahallesi'nde samanlık olarak kullanılan boş bir binada yangın çıktı. Ahmet Dallı'nın oturduğu eve sıçrayan yangın daha da büyüdü.
Bahçedeki yüzlerce balya saman ve Ahmet Dallı'nın oturduğu evde de büyük zarara yol açan yangın, Sağlamtaş Mahallesinde konuşlandırılan İtfaiye ekipleri ve Malkara'dan gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, tek katlı olan iki ev ve bahçedeki saman balyaları kullanılamaz hale geldi. Tekirdağ'da Boş Binadan Sıçrayan Yangın Evi Kullanılamaz Hale Getirdi Sağlamtaş, Malkara, Tekirdağ, Yerel
Kaynak: İHA