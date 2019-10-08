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Tekirdağ'da bunalıma giren bir kişi intihar girişiminde bulundu

Tekirdağ'da bunalıma giren bir kişi intihar girişiminde bulunduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da inşaat halindeki bir binanın en üst katına çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu.

08.10.2019 02:41
Tekirdağ'da bunalıma giren bir kişi intihar girişiminde bulundu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da inşaat halindeki bir binanın en üst katına çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki 7 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda, Levent B. isimli şahıs etmek istedi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Levent B., inşaatın en üst katına çıktı. Bir sürede burada oturan Levent B.'yi fark eden vatandaşlar, şahsın intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, intihardan vazgeçirmek için Levent B.'nin yanına gitti. Emniyetin ikna çabalarının sonuç vermesi ile şahıs bulunduğu yerden indirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'da bunalıma giren bir kişi intihar girişiminde bulundu

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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