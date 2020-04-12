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Tekirdağ'da cadde ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessiz

TÜRKİYE'de, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilen büyükşehirler arasında olan Tekirdağ'da, yasağın ikinci gününde de vatandaşlar evinde kaldı.

12.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:22
Tekirdağ'da cadde ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessiz

TÜRKİYE'de, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilen büyükşehirler arasında olan Tekirdağ 'da, yasağın ikinci gününde de vatandaşlar evinde kaldı. Kentte, fırınlar ekmek üretimlerine aralıksız devam ederken, emniyet ekipleri ise asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'da hafta sonu ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Tekirdağ sokaklarında da sessizlik hakim oldu. Kentte açık olan fırınlar, ekmek üretmeye aralıksız devam ederken, emniyet ekipleri de şehir içinde denetimlerine devam etti. Sayısız miting,  gösteri, yürüyüş, konser ve festivale ev sahipliği yapan, gün boyu binlerce kişinin spor, yürüyüş yaptığı Süleymanpaşa sahili de boş kaldı.

Yasağın ikinci gününde Tekirdağ'da fırınlar üretimlerine aralıksız devam etti. Ekmek dağıtımlarını sorunsuz olarak gerçekleştiren fırıncılar, servis araçları ile mahallelerde  dolaşarak vatandaşlara ekmek ulaştırıyor.

YASAĞI İHLAL EDEN 150 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve toplum destekli polis ekipleri de haber merkezine gelen çağrılardan vatandaşın taleplerini giderdi. Trafik ekipleri ise kavşak ve bulvarlarda denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında Tekirdağ il genelinde, 150 kişiye Kabahatler ve1593 sayılı kanuna muhalefetten toplam 278 bin 760 lira para cezası uygulandığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ, Güncel
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