20.06.2019 10:31
Haberler»3. Sayfa»Haber

Tekirdağ'da çalındı, Edirne'de bulundu

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çalınan motosikletini Edirne'nin Keşan ilçesinde bulan vatandaş, Keşan İlçe Emniyeti'nin yardımıyla aracına kavuştu.

Tekirdağ'ınHayraboluilçesinde çalınan motosikletiniEdirne'ninKeşanilçesinde bulan vatandaş, Keşan İlçe Emniyeti'nin yardımıyla aracına kavuştu.

Edinilen bilgiye göre, 18 Haziran Pazartesi günü Hayrabolu'da iş yerinin önünde motosikleti çalınan M.A., 19 Haziran Çarşamba günü Keşan İlçeEmniyet Müdürlüğü Asayiş BüroAmirliğine geldi. Kendi yaptığı araştırma sonucunda Yeni Mescit Mahallesi'nde motosikletinin izini bulduğunu belirten M.A.'nın beyanı sonucunda söz konusu adrese gidildi. Kısmet Sokak'ta bulunan H.K. isimli şahsın ikametinde yapılan araştırmalar sonucunda motosikletin kömürlük içinde olduğu görüldü ve H.K. gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Keşan Cumhuriyet Savcısından alınan talimat sonucunda şüpheli hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan adli işlem yapılmasının ardından motosiklet sahibine teslim edildi. - EDİRNE
Kaynak: İHA
hayrabolu,keşan,tekirdağ,edirne,3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:47Beykoz'da yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisi havadan görüntülendi
12:45Balyoz davasına bakan 50 hakim ve savcıya iddianame
12:41Zarar verilen durak yenilendi
12:37İç Moğolistan'da orman yangını büyüyor
12:33Antalya'da denizde şüpheli cisim polisi alarma geçirdi
12:30Yola dökülen mazot kazaya sebep oldu
12:28Sulama kanalında tehlikeli serinleme