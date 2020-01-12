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Tekirdağ'da "Can Veren Pervaneler" konferansı

Araştırmacı-yazar Hayati İnanç tarafından Tekirdağ'da "Can Veren Pervaneler" konferansı düzenlendi.

12.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:04Tekirdağ'da
Araştırmacı-yazar Hayati İnanç tarafından 'da "Can Veren Pervaneler" konferansı düzenlendi.
Belediye kültür sanat etkinlikleri kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İnanç, konferansta Yahya Kemal Beyatlı, Şeyh Galip, Nabi gibi şairlerin eserlerinden örnekler verdi.
Hayata, şiire ve aşka yaklaşımlarını zaman zaman mizahi bir anlatımla aktaran İnanç, katılımcıları güldürürken düşündürdü.

Konferansa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan katıldı.
Konferans sonrası Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, İnanç'a çiçek takdim etti.

Yahya Kemal Beyatlı, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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