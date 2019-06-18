18.06.2019 19:35
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Tekirdağ'da çatı yangını

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki binanın çatısına da sıçradı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, elektrik arıza ve doğal gaz ekipleri de muhtemel tehlikelere karşı akımları kesti.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı, ardından çatılarda soğutma çalışması yapıldı.
Yangında apartmanların çatıları kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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