Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı - Haberler

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı, gözaltına alındı.

23.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:40
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı
Tekirdağ 'da çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 72 ekip ve 364 personelle gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 zanlı yakalandı.
Öte yandan uygulamalarda 49 iş yeri denetlenirken, kontrol edilen 197 araçtan 20'sine 13 bin 954 lira cezası uygulandı ve bir araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca’nın açıklamasında Haberler
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı Haberler
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı Haberler
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı Haberler
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı

Son Dakika Güncel Haberleri

Malatya'da Vefa Sosyal Destek Grupları hizmet vermeye başladı - Haber Başkent'te sokağa çıkamayan vatandaşlara motosikletli kuryeler hizmet verecek - Haber Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili havadan görüntülendi - Haber doğa gezisinde kaybolan mühendis bitkin halde bulundu - Haber Sakarya'da polisler ihtiyacını karşıladıkları şehit babasını mutlu etti - Haber Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber
Loading