Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı, gözaltına alındı.
23.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:40
Tekirdağ 'da çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 72 ekip ve 364 personelle gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 zanlı yakalandı.
Öte yandan uygulamalarda 49 iş yeri denetlenirken, kontrol edilen 197 araçtan 20'sine 13 bin 954 lira cezası uygulandı ve bir araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 72 ekip ve 364 personelle gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 zanlı yakalandı.
Öte yandan uygulamalarda 49 iş yeri denetlenirken, kontrol edilen 197 araçtan 20'sine 13 bin 954 lira cezası uygulandı ve bir araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel