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Tekirdağ'da cezaevlerinde koronavirüs önlemleri alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde Kovid-19'a karşı personel, hükümlü ve tutukluların korunması, salgının yayılmaması için çeşitli tedbirler alındı.

04.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:16
Tekirdağ'da cezaevlerinde koronavirüs önlemleri alındı
Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde Kovid-19'a karşı personel, hükümlü ve tutukluların korunması, salgının yayılmaması için çeşitli tedbirler alındı.
Bu kapsamda kuruma giriş yapan herkesin ateşi ölçüldükten sonra sosyal mesafe kuralına uyularak dezenfekte ediliyor. Daha sonra eldiven ve maske verilen personel görev noktalarına alınıyor.
Tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülerin kaldığı odaların dezenfektesi ise düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca, ring ve personel araçları da her kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor.
Cezaevlerine kabul işlemleri sırasında yeni gelen tutuklu ve hükümlüler sağlık kontrolünün ardından karantina odalarında 14 günlük tek kişilik bölümde tutuluyor.
Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.
Cezaevlerine eldivensiz ve maskesiz giriş yapılmadığını ifade eden Demirci, "Hükümlüler dışarıdan geldikleri için her ceza infaz kurumunda karantina koğuşları bulunmaktadır. 14 gün süre ile yeni gelenler orada izole edilmektedir. İzole edildikten sonra herhangi bir bulguya rastlanmadığı takdirde ceza infaz kurumundaki koğuşlara yerleştiriliyorlar." dedi.
Tedbirlerin titizlikle uygulandığını belirten Demirci, şunları kaydetti:
"Ceza infaz kurumundaki ziyaretler ertelendi. Kapalı ceza infaz kurumunda telefon görüşmeleri iki katına çıkarıldı. Burada 5 ceza infaz kurumu bulunuyor. Yemekhaneler, koğuşlar, lavabolar, banyolar ve ortak kullanılan alanların çamaşır suyu katkılı suyla yıkanıyor. Adalet Bakanımızın, Bilim Kurulunun kararına istinaden ceza infaz kurumlarında 15'er günlük dönüşümlü nöbet sistemine de geçildi."

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Muratlı, Güncel
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