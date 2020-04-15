Tekirdağ'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

CEZA infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Tekirdağ 'da hükümlülerin tahliyesi başladı. Tahliye olan hükümlüler, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ceza infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi sonrası Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde hükümlülerin tahliyesi öncesinde jandarma ekipleri, sıkı güvenlik önlemleri aldı. Hükümlüler, kendilerini taşıyacak otobüslere dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kuralına göre maske dağıtılarak alındı. Hükümlüleri taşıyan otobüslerden bazıları il dışına çıkarken, bazıları da otogara gitti.Tahliye olan hükümlülerden Aytaç Çakırer, "10 yıldır yatıyorum. Son bir ay kala çıktım. İnşallah bir daha girmeyiz. Şükürler olsun" dedi.