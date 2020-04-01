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Tekirdağ'da çiftçinin köpeğini zehirlediler

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Aşkın Kurt'un(46), Çomar adını verdiği çıban cinsi köpeği zehirlenerek öldürüldü.

01.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:52
Tekirdağ'da çiftçinin köpeğini zehirlediler

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Aşkın Kurt'un(46), Çomar adını verdiği çıban cinsi köpeği zehirlenerek öldürüldü. Köpeğinin başında gözyaşları döken Kurt, zehirleyenlerin bulunmasını istedi.

Malkara'nın kırsal Çavuşköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Aşkın Kurt, evinin bahçesinde 3 aylıkken aldığı ve yaklaşık 3 yıldan buyana baktığı 4 köpeğinden Çomar adını verdiği köpeğini evinin yanında zehirlenerek öldürülmüş halde buldu. Kurt, köpeğini zehirlenmesiyle ilgili Malkara Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulunacağını söyledi.

Çoban köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine gözyaşları içinde tepki gösteren Aşkın Kurt, "Gözüm gibi baktığım köpeğim gitti. Bu caniler bu hayvana nasıl kıydılar. Bu insafsızlarda hiç mi merhamet yok. Canımızın içini öldürdüler. Dört köpeğimden biriydi. Onları sütle besliyordum. Bu köpekleri biz evde aileden saydık. Bunlar evimizin ve bizlerin bekçisiydi. Ama maalesef 4 köpeğimden biri olan Çomar'ı zehirlediler, öldürdüler. Allah'ından bulsunlar. Böyle köpekleri öldüren kişileri Allah'a havale ediyorum. Hayvan sevgisi yok maalesef bazı insanlarımızda. Hayvan sevgisi olan bir insan bir köpeği bu şekilde öldürebilir mi. Bu köpek köyümüzün en güzel köpeğiydi. Ne yazık ki gitti canım köpeğim. Canım hayvanım gitti. Canım gitti. Köpeğim öldü uykularımız kaçtı. Ailece çok üzgünüz. Evde 3 tane daha arkadaşı var onlar bile koca gece ağladı. Bu köpeğimi kim öldürdüyse, kim zehirlediyse Allah'ta ona böyle zehirlenerek bir ölüm nasip etsin. Allah'tan tek isteğim budur. Ben köpeğimi zehirleyen kişiden şikayetçiyim. Köpek canileri yakalansın" dedi.

Kurt, yaklaşık 2 yıl önce de başka bir köpeğine kürekle vurarak, bacağının kırıldığını belirterek, " Tekirdağ 'da hayvan kliniğine götürdüm. Orada ameliyata alıp 3 tane platin koydular köpeğimin bacağına" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, Çavuşköy, Malkara, Güncel
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