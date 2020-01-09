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Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

09.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:16Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
'ın ilçesinde aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Bağlık Mahallesi Sokak'taki bir apartmanda Yasemin Ç, eşi tarafından şiddete uğradığını iddia ederek ağabeyi Cemil T.'ye verdi.
Bunun üzerine Cemil T. ile konuşmak için evine gittiği kız kardeşinin eşi Ömer Ç. ve ağabeyi Cafer Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cemil T, Yasemin, Ömer ve Cafer Ç, bıçakla yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Polis olay yerinde inceleme yaptı.

Bağlık mahallesi, Çerkezköy, Bağcılar, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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