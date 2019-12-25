Haberler » Güncel » Tekirdağ'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi - Haber

Tekirdağ'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi, yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:00 Tekirdağ'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi
'ın ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi, yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Atatürk Mahallesi'nde aynı aileden fertlerin yaşadığı 4 katlı apartmanın zemin katından alevler çıktığının görülmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede duman tüm apartmanı sardı. Dumandan etkilenen biri bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 4 kişi ise bölgedeki ambulanslarda tedavi edildi.
İtfaiyenin uzun uğraşları sonrası yangın söndürüldü. Evde hasar meydana geldi.
Yangını çıkardığı iddiaları üzerine Hakkı Y. gözaltına alındı.

Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:44   Halime'yi 25 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Bana bıçakla saldırdı' diye savunma yaptı - Haber
12:44   Ozan Tufan, Diyarbakırlı öğrencilerin yüzünü güldürdü - Haber
12:44   Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel kutlaması yapıldı - Haber
12:43   Darbe girişiminden sonra evini Türk bayraklarıyla donattı - Haber
12:43   ADALET BAKANI GÜL CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU (2) - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:45:45