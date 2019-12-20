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Tekirdağ'da Çin'in Doğu Türkistan'da insan hakları ihlallerine karşı yürüyüş düzenlendi

Tekirdağ'da Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine karşı "Sessiz Çığlık" yürüyüşü düzenlendi.

20.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:58 Tekirdağ'da Çin'in Doğu Türkistan'da insan hakları ihlallerine karşı yürüyüş düzenlendi
'da Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine karşı "Sessiz Çığlık" yürüyüşü düzenlendi.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Değirmenaltı'nda bulunan Gazi Süleymanpaşa Camii önünde toplanan kalabalık Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik yaptığı kötü muamele ve saldırılara karşı yürüyüş düzenlendi. "Doğu Türkistan'da Zulme Dur De", "Soykırıma Dur De" yazılı dövizlerle ve çeşitli sloganların atıldığı yürüyüş, Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nin sonunda son buldu. Burada grup adına bir basın açıklaması yapıldı.

Genç İHH Tekirdağ sorumlusu Hüseyin Ay, yaptığı basın açıklamasında, "Doğu Türkistan'daki zulüm tüm dünyadan gizleniyor. 2000 yılı sonrasındaki siyasi ve ekonomik atılımlarla gündeme gelen Çin sınırlarının Doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıkmaktadır. Doğu Türkistan tüm dünya gündeminden saklanmaya çalışılıyor. Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline maruz bırakılıyor. Uygurların kamplara gönderilmesi ve onların beyinlerinin yıkamaya yönelik çalışılması Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına gelmektedir. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz politik kaygılara kurban edilmemelidir. Çin yaptığı zulümlerin hesabını uluslararası mahkemelerde vermeli" dedi. - TEKİRDAĞ

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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