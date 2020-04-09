Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekirdağ'da çürük ürün satan 6 işletmeye idari işlem uygulandı

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri taze ürünlerin arasına çürük ürünleri de karıştırarak satış yaptığı tespit edilen altı işletmeye idari işlem uygulandı.

09.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:04
Tekirdağ'da çürük ürün satan 6 işletmeye idari işlem uygulandı
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri taze ürünlerin arasına çürük ürünleri de karıştırarak satış yaptığı tespit edilen altı işletmeye idari işlem uygulandı.
Koronavirüs (COVID 19) salgını ile mücadelede etkin çalışmalar gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde satış yaptığı tespit edilen altı işletmeye idari işlem uygulandı.
Salgın tedbirleri kapsamında, yaş meyve-sebze satışlarının paketli olarak yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından bu ürünlerin satışını gerçekleştiren market ve manavlarda denetleme yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Koronavirüs, Zabıta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'da çürük ürün satan 6 işletmeye idari işlem uygulandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:18: Güney Kore'de en az 74 kişi ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Haber 15:17: Sakarya'da polisten maske kontrolü - Haber 15:17: flaş - Haber 15:17: Gaziosmanpaşa'da maske ve eldivenler tıbbı atık olarak toplanacak - Haber 15:16: Tatvan'da, esnafa ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor