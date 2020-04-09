Tekirdağ'da çürük ürün satan 6 işletmeye idari işlem uygulandı
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri taze ürünlerin arasına çürük ürünleri de karıştırarak satış yaptığı tespit edilen altı işletmeye idari işlem uygulandı.
09.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:04
Koronavirüs (COVID 19) salgını ile mücadelede etkin çalışmalar gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde satış yaptığı tespit edilen altı işletmeye idari işlem uygulandı.
Salgın tedbirleri kapsamında, yaş meyve-sebze satışlarının paketli olarak yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından bu ürünlerin satışını gerçekleştiren market ve manavlarda denetleme yapıldı.
Kaynak: AA
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