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Tekirdağ'da "Damızlık İnek Yarışması" düzenlenecek

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince 5 Eylül'de "Damızlık İnek Yarışması" düzenlenecek.

21.08.2019 16:12 Tekirdağ'da
Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince 5 Eylül'de "Damızlık İnek Yarışması" düzenlenecek.
Birlik Başkanı Ergin Durgun, yaptığı açıklamada, üyeleri arasında büyük ilgi gören yarışmayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.
Yarışmanın 5 Eylül'de Karaevli Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda düzenleyeceğini belirten Durgun, "Yarışmayı, ilimizde kaliteli damızlık özelliğe sahip sığır yetiştiriciliği yapan üyelerimizi ödüllendirmek ve teşvik etmek, damızlık inek ve düveleri bölgemiz ve ülke genelinde tanıtmak için düzenliyoruz." dedi.
Durgun, yarışmaya katılmak isteyenlerin 30 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

Tekirdağ, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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