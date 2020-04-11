Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekirdağ'da dar gelirlilere erzak dağıtıldı

SOKAĞA çıkma yasağının bulunduğu Tekirdağ'da, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ndeki vatandaşlara erzak dağıtıldı.

11.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:34
Tekirdağ'da dar gelirlilere erzak dağıtıldı

SOKAĞA çıkma yasağının bulunduğu Tekirdağ 'da, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ndeki vatandaşlara erzak dağıtıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 2 günde 6 bin koli erzak dağıtacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2 gün sokağa çıkma yasağı getirdiği 31 kent arasında yer alan Tekirdağ'da sessizlik hakim oldu.

Süleymanpaşa ilçesi Kaymakamı Harun Kaya ve Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in de katılımıyla roman vatandaşların yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde erzak dağıtımı yapıldı. Yardımın geldiğini görerek sokağa çıkan vatandaşları polis ekipleri, evlerine dönmeleri için uyardı. Kaymakam Kaya ve Başkan Yüksel de erzakların herkese verileceğini bildirerek, vatandaşlardan evlerine girmelerini istedi.

'HEPİMİZ GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, "Sokağa çıkma yasağı olduğu için vatandaşlarımızın evde kalması için teşvik edecek uygulama yaptık. Belediye başkanımız ile birlikte, hanelerine ve sofralarına koyacakları gıdaları yetiştiriyoruz. Özellikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum hazırlıkları için. Ama sahada çalışan tüm görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

6 BİN KOLİ ERZAK DAĞITILIYOR

Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel de 2 gün içinde 6 bin koli erzak dağıtımı yapılacağını belirterek, "Hazır sokağa çıkma yasağı varken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tamamına kapı kapı giderek, erzaklarına veriyoruz. İnşallah bugün ve yarın daha önce aldığımız talepler doğrultusunda 6 bin koli erzak dağıtımı yapacağız. İki gün içerisinde dağıtımı bitirmek istiyoruz. Bu işi herkes evindeyken bitirmek istiyoruz. Allah bir an önce milletimizi bu illetten kurtarsın. Birlik ve beraberlik içerisinde bu işin altında kalkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ekmeği 5 TL’ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi Haberler
Ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'da dar gelirlilere erzak dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:20: Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi - Haber 14:20: Henüz koronavirüs vakası bildirilmeyen Tacikistan'da karantinada tutulan bir kişi öldü - Haber 14:20: Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Haber 14:19: Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 14:18: Burdur'da karantinadaki 15 kişi evlerine gönderildi - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler