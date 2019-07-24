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TEKİRDAĞ'DA DEAŞ OPERASYONU 2 TUTUKLAMA

TEKİRDAĞ'da, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilerek yakalanan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

24.07.2019 12:35
TEKİRDAĞ'DA DEAŞ OPERASYONU 2 TUTUKLAMA
TEKİRDAĞ'da, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilerek yakalanan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmada terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğunu belirlediği 4 kişiyi takibe aldı. Takibin ardından bir hafta polis, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Suriye uyruklu K.A., G.M., S.S. ve M.A adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer dokümanlara el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.S. ile M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.A. ile G.M., adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEKİRDAĞ'DA DEAŞ OPERASYONU 2 TUTUKLAMA

Tekirdağ, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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