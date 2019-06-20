Tekirdağ'da "deniz patlıcanı" operasyonu

Tekirdağ
'da deniz patlıcanı kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 kişiye 9 bin 810 lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri Marmarareğlisi ilçesindeki NATO Limanı açıklarında deniz patlıcanı kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.
Kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 6 kişiyi yakalayan ekipler, şüpheli 6 kişiye 9 bin 810 lira, kaçakçılara yardım ettiği tespit edilen iki tekneye de bin 635 lira para cezası uyguladı.