Tekirdağ
'da deniz polisi trol ağları ele geçirdi
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Marmara Denizi
'nde yaptıkları denetimde, denizlerdeki canlılarının bir kısmının yok olmasına sebep olan ve pek çoğunu da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan trol ağları ele geçirdi.
Teknelere çelik halatlarla bağlanan yassı tahtalarla denizin dibini tarayarak yavru balıklar dahil önüne çıkan tüm deniz canlılarını içine alacak şekilde yapılan trol avcılığı, aynı zamanda deniz canlılarının yaşam alanlarının ve yumurtalarının da yok olmasına neden oluyor.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yarattığı zarar nedeniyle Marmara Denizi'nde tamamen yasaklanan trol avcılığının önüne geçmek için her gün yaptıkları rutin devriyeler dışında, bu yönde gelen her ihbarı değerlendirerek aktif bir mücadele yürütüyor. Dalgıç polis ekipleri, Süleymanpaşa
ilçesi sahil bandında tekneleri ile yaptıkları kontrol ve tarama çalışmaları sırasında, Beyazköy
mevkisinde kıyıya yakın bir nokta da, su altına gizlenmiş trol ağları ve malzemeleri ele geçirdi. Deniz polisi bu malzemeleri teknelerine alarak kıyıya çıkarıp el koydu.Polis
, ağaları koyanları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHAliman
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