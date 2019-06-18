18.06.2019 19:19
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Tekirdağ'da deniz polisinden "trol" operasyonu

Tekirdağ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizin altına saklanmış trol ağları ele geçirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizin altına saklanmış trol ağları ele geçirdi.
Deniz polisi, balık yavrusu avının sorumlularından olup deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasaklanan trol avcılığıyla mücadeleyi sürdürüyor.
Kumbağ Mahallesi açıklarında suyun altına gizlenen trol malzemelerini tespit eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, bu mevkide dalış yaparak trol ağı ve trol kapısı aradı.
Aramada, kullanıma hazır vaziyette trol ağı ve kapısı bulundu.
İple bağlanan trol ağı ve kapıları, polisler tarafından römorköre çekildi.
Kaynak: AA
Marmara Denizi, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

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