Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na renkli kutlama

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na renkli kutlamaTEKİRDAĞ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, denize çelenk bırakılarak, balıkçı tekneleri, yelkenci gençlerin geçişi ve römorkörlerle su takı gösterileriyle kutlandı.

01.07.2020 13:56 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:02
Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na renkli kutlama
TEKİRDAĞ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, denize çelenk bırakılarak, balıkçı tekneleri, yelkenci gençlerin geçişi ve römorkörlerle su takı gösterileriyle kutlandı.
Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Yelken Kulübü'nde düzenlenen ve Vali Aziz Yıldırım ile kaymakamlar, belediye başkanları, vatandaşlar ve yelkencilerin katılımıyla kutlandı. Vali Aziz Yıldırım ile protokol üyelerinin denize çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, denizde balıkçı tekneleri, römorkör ve yelkenci gençlerin geçişi yapıldı. Denizde gösteri yapan iki römorkörün su takı gösterisi ilgiyle izlendi. Tören, çocukların yelkenlerini suya indirmesiyle son buldu.
Vali Yıldırım, "Üç tarafı denizle çevrili olan ülkemizin denizlerini temiz tutmalıyız. İnsanımızı denizlerle barışık hale getirmeliyiz" dedi. Tekirdağ’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na renkli kutlama

Kaynak: DHA

Etiketler: Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Tekirdağ, Güncel, Haber
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