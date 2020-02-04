Haberler » Güncel » Tekirdağ'da deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Haber

Tekirdağ'da deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

04.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:44Tekirdağ'da deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
'ın ilçesinde deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü yetkilileri, Şarköy ilçesinde bölgedeki depremleri kaydetmek için yerleştirdikleri cihazların çalışmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, ölçüm cihazları, akü ve güneş panellerinin çalındığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Cihazların üzerindeki GPS'leri takip eden ekipler, cihazların Yeniköy Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. ve S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Üniversitesi, Tekirdağ, Şarköy, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 5 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
5.02.2020 00:51:03