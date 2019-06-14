14.06.2019 09:05
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Tekirdağ'da dere kirliliği

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dere kirliği vatandaşlardan tepki çekiyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dere kirliği vatandaşlardan tepki çekiyor.

Malkara'nın Yayla Mahallesi'nden çekilen fotoğraf, deredeki suyun kirliliğini gözler önüne serdi. Yaylagöne Barajı'ndan Karaidemir Barajı'na akan Koca Dere'nin kirli suyu, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Çevre sakini duyarlı bir vatandaş, dereden akan koyu renkli kirli akarsuyun temizlenmesini ve yetkililerin önlem almasını istedi.

Çevre kirliliğinden rahatsız olduklarını belirten bölge sakinleri, deredeki kirliliğin insanlar, hayvanlar ve tarla sulaması için tehlike arz ettiğini söyledi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Yayla Mahallesi, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa

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