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Tekirdağ'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki dere yatağında bir erkeğe ait ceset bulundu.

21.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:32Tekirdağ'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
'ın ilçesindeki dere yatağında bir erkeğe ait ceset bulundu.
Çorlu-Tekirdağ yolu Yenice Mahallesi Şerefli mevkisindeki dere yatağında ceset gören avcılar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bir erkeğe ait cesedi bulunduğu yerden çıkardı.
Jandarma, cesedin, Marmaraereğlisi ilçesinde 27 Ekim'den bu yana alınamayan Şükrü Şen'e (74) ait olabileceği ihtimali üzerine, aileyi bölgeye çağırdı.
Ceset, savcı, jandarma ve ailenin incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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