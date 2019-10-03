Haberler » Güncel » Haber

Tekirdağ'da derede ceset bulunması

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

03.10.2019 15:40Tekirdağ'da derede ceset bulunması

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Çorlu Deresi'nde cesedi bulunan kişinin Mesut Bektaş (22) olduğu belirlendi.

Ardından olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Olay

Veliköy Mahallesi'nde bir kişi, derede hareketsiz birini görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatılmıştı.


Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:00 Avrupa'daki düzensiz göç krizi
21:00 Dere yatağında ceset bulundu
20:58 Obezite ile mücadele için yürüdüler
20:58 "Edebiyat Atlası" TYB İstanbul'da başlıyor
20:58 "Kırmızı, Kadın, Aşk" sergisi 9 Ekim'de açılacak
20:56 Diyarbakır Valiliğinden "Kitap Fuarı" açıklaması
20:54 Gökyüzünde yan yana gelen Ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı