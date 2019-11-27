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Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

TEKİRDAĞ'da, kökü çürüyen dev ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

27.11.2019 08:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:10Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

TEKİRDAĞ'da, kökü çürüyen dev ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İçinde kimsenin olmadığı otomobil hasar gördü.

Merkez ilçesinde, eski valilik binası yanında bulunan dev yaşlı ağaç, dün gece yarısı büyük gürültü ile 22 AJ 178 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevre sakinleri olayı polise bildirdi. Gelen polisler, otomobil içinde ve çevresinde yaptığı incelemede ağaç altında kimsenin olmadığını belirledi. Çağrılan itfaiye ekipleri kökü çürüdüğü için otomobil üzerine devrilen ağacı keserek araç üzerinden kaldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevindirirken, otomobil hasar gördü.



Süleymanpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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