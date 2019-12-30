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Tekirdağ'da dev dalgalar: Sahil sular altında kaldı

Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluştu.

30.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:55 Tekirdağ'da dev dalgalar: Sahil sular altında kaldı

Denizi'nde poyraz nedeniyle sahilinde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluştu. Fırtına nedeniyle Marmara'da deniz ulaşımı olumsuz etkilenirken, dalgalar ve fırtınadan dolayı sahil alan sular altında kaldı.


Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi.


Dalgaların boyu 10 metreye erişti


Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluşurken, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle sahil çevresi sular altında kaldı. Çay bahçeleri alanında bulunan sandalyeler de çekilirken, çevrede bulunan şemsiye direkleri de rüzgara daha fazla dayanamayarak yıkıldı.


Dev dalgalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. - TEKİRDAĞ


Marmara Denizi, Tekirdağ, Dalgalar, Marmara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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