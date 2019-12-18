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Tekirdağ'da dolandırıcılık iddiası

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir markette çalışan kasiyeri dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

18.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:50Tekirdağ'da dolandırıcılık iddiası
'ın ilçesinde bir markette çalışan kasiyeri dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde bir marketten alışveriş yapan E.K, kasiyere 200 lira verdikten sonra, el çabukluğu yaparak 100 lirasını tekrar cebine koydu.
Kasiyere 200 lira verdiğini iddia eden şüpheli kasadan 100 lira daha alarak marketten uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan kasiyer, durumu jandarma ekiplerine verdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliği tespit etti.
ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan E.K, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çerkezmüsellim, Hayrabolu, Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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