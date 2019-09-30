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Tekirdağ'da domuzlar mısır tarlasını talan etti

Tekirdağ'da domuzlar mısır tarlasını talan ettiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mısır tarlasına giren yaban domuzları hasada zarar verdi.

30.09.2019 08:59
Tekirdağ'da domuzlar mısır tarlasını talan etti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mısır tarlasına giren yaban domuzları hasada zarar verdi.
Danişment Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Şaban Erol'un Değirmen Bayırı mevkiine ektiği mısır tarlasına domuz sürüsü girdi. Yaklaşık 6 dönümlük mısır tarlasını silaj yaptırdığı sırada zarar görmüş alanı fark eden çiftçi Erol büyük bir şok yaşadı.
2 dönüm ekili alanın kullanılamaz hale geldiğini ifade eden çiftçi Şaban Erol, zararının yaklaşık bin 500 lira olduğunu belirtti.
Şaban Erol, nadir görülen bu tür olayların tarlasında yaşanması nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi.
Tekirdağ'da domuzlar mısır tarlasını talan etti

Tekirdağ, Malkara, Genel

Kaynak: İHA

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