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Tekirdağ'da 'dumansız hava sahası' denetimi

TEKİRDAĞ'da, Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu'nun da katılımıyla işletmelerde 'dumansız hava sahası' denetimleri yapılarak, bazı işletmelere para cezası uygulandı.

17.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:38Tekirdağ'da 'dumansız hava sahası' denetimi

TEKİRDAĞ'da, Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu'nun da katılımıyla işletmelerde 'dumansız hava sahası' denetimleri yapılarak, bazı işletmelere para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu '2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ferhat Akın, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal ile sağlık personelinin katılımıyla bazı işletmelerde denetim yapıldı. Denetimlerde, tütün ve tütün mamullerini usule aykırı şekilde kullanılan işletmelere para cezası uygulandı.

Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, denetim gerçekleştirdiği kafe ve lokanta sahipleri ile kapalı ortamlarda sigara içip içilmediğinin kontrol edildiğini söyledi. İşletmelerin, sigara içilmez tabelalarını asması gerektiğini belirten Narinoğlu, "İşletme sahiplerinin bu konuda hassas davranmaları gerekir. Özellikle kapalı alanlarda sigara içilmez tabelaları görünecek bir yere asılmalıdır" dedi. Narinoğlu, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.



Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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