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Tekirdağ'da "Dumansız hava sahası" denetimleri yapıldı

Malkara, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde "Dumansız hava sahası" denetimleri yapıldı.

17.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:43Tekirdağ'da
, ve ilçelerinde "Dumansız hava sahası" denetimleri yapıldı.
İlçe Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker, İlçe Tarım Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, sağlık personelinin katıldığı denetimlerde bazı işletmeler ziyaret edildi.
İlçe Kaymakamı Karahan denetimlerin amacının farkındalık yaratarak kapalı alanlarda sigara içilmesini önlemek olduğunu belirtti.
Denetimlerin sadece bugünle sınırlı kalmayacağını ifade eden Karahan, ekiplerin ilçe genelinde denetimlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
-Çerkezköy ve Kapaklı
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan '2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında Çerkezköy ve Kapaklı'da faaliyet gösterilen kafeler kontrol edildi.
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Altay ile beraber Çerkezköy'de faaliyet gösteren kafeleri denetledi. Tütün ve tütün mamullerinin usule aykırı şekilde kullanılan işletmelere para cezaları uygulandı.
Çerkezköy'ün yanı sıra Kapaklı'da da tütün kontrolü yapıldı.
Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, beraberindeki kamu kurum müdürleri ile İsmet Paşa Mahallesi'ndeki kafeleri denetledi. Kaymakam Hamitoğlu, ilçe genelinde bu tür denetimlerin sıklıkla yapılacağını söyledi.

Çerkezköy, Malkara, Kapaklı, Güncel

Kaynak: AA

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