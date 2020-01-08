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Tekirdağ'da durumu iyi olmayan öğrencilere bedava kokoreç kampanyası

TEKİRDAĞ'da kokoreç dükkanı işleten Efkan Kılıç, maddi durumu kötü olan öğrencilere iki şubesinde de bedava kokoreç ikram ediyor.

08.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:24Tekirdağ'da durumu iyi olmayan öğrencilere bedava kokoreç kampanyası

TEKİRDAĞ'da kokoreç dükkanı işleten Efkan Kılıç, maddi durumu kötü olan öğrencilere iki şubesinde de bedava kokoreç ikram ediyor. İş yerinin önüne astığı yazıyla duyuru yapan Kılıç, "Bende öğrencilik yılları yaşadım. Yurtlarda kaldım. Açlığın tokluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Yemek yedirmek sorun değil, ben verdikçe Allah da bana veriyor" dedi.

'da iki işletmesinde kokoreç, sucuk ekmek, köfte ve tavuk satışı yapan Efkan Kılıç, soğuk kış günlerinde öğrenciler için işyerinin kapısında bir yazı asarak bedava yemek ikramı kampanyası başlattı.  Kılıç, astığı yazıda, "Bu soğuk kış günlerinde durumu olmayan öğrenci kardeşlerimize kapımız her zaman açıktır. Öğrenciler Çarşı ve Değirmenaltı şubelerimizde ücretsiz yemek yiyebilir" ifadelerini kullandı.

'AÇ KALMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİRİM'

İşyerinde 10 yıldır gazi ve şehit yakınlarına bedava yemek ikramında bulunan Kılıç, "Bende öğrencilik yılları yaşadım. Yurtlarda kaldım. Açlığın tokluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Yemek yedirmek sorun değil ben verdikçe Allah da bana veriyor. Öğrenci kardeşlerimiz hiç çekinmesinler her zaman gelsinler. Ama gerçek ihtiyaç sahipleri kardeşlerim gelsinler, yesinler hiç sorun değil. Ben ekmeği paylaştığım zaman daha çok huzur buluyorum. Öğrenci kardeşlerimiz de aç kalsın istemem. Öğrencilik hali, durumu olmayan öğrencilerimiz oluyor. İhtiyacı olan öğrencilerimiz istedikleri zaman gelip iki şubemizde de ücretsiz yemek yiyebilir. Paylaşmayı bileceğiz. Paylaşmak güzeldir her zaman" dedi.



Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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