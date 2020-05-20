Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; ikinci işçi de yaralı kurtarıldı

Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; ikinci işçi de yaralı kurtarıldıTekirdağ'da, sitenin zemin duvarındaki çalışma sırasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 2 işçi de yaralı olarak kurtarıldı.

20.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:27

Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; ikinci işçi de yaralı kurtarıldı

Tekirdağ'da, sitenin zemin duvarındaki çalışma sırasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 2 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Toprak kaymasının ardından 1 süren çalışmalarda işçilerden Vahyettin Başboğa'nın(23) kurtarılmasının ardından, toprak altında kalan Mevlüt Erat'ı(29) kurtarma çalışmaları itfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE ekiplerinin de katılımıyla başladı. Kurtarma ekipleriyle konuşan Erat'ın sık sık su istediği belirtildi. Yaklaşık 3 saat süren ve iş makinelerinin de devreye sokularak yapılan çalışmanın ardından Erat'ta ekipler tarafından toprak altından yaralı olarak kurtarıldı. Erat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

İşçilerin kurtarma çalışmalarını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan da takip etti. Vali Yıldırım, konunun detaylı şekilde araştırılmasını ve iş güvenliği konusuna riayet edilip edilmediğinin de belirlenmesi talimatını verdi.

Tekirdağ’da duvar inşaatında toprak kayması; ikinci işçi de yaralı kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, İşçi, Güncel, Haber

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