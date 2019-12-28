Haberler » Güncel » Tekirdağ'da eğlence mekanları denetlendi - Haber

Tekirdağ'da eğlence mekanları denetlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde eğlence mekanlarında polis tarafından yapılan denetimlerde 101 şişe sahte içki ele geçirildi.

28.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:48 Tekirdağ'da eğlence mekanları denetlendi
'ın ve ilçelerinde eğlence mekanlarında polis tarafından yapılan denetimlerde 101 şişe sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği koordinesinde 24 ekip ve 96 personel ile sahte, kaçak alkollü içki satışı ve açık vaziyette içki sunumu yapan eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı.
Eğlence mekanlarında yapılan aramalarda 101 şişe sahte içki ele geçirildi, 369 kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Kaçak içki satışıyla ilgili 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Polis, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:59   İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti - Haber
17:58   Apart otelinde üretilen sahte içkilerle yakalandı - Haber
17:56   Somali'den Denizli'ye acı haber ulaştı - Haber
17:54   İSTİKLAL CADDESİ'NDE İDLİB PROTESTOSU - Haber
17:54   1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:17   Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
28.12.2019 18:00:39