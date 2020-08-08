Tekirdağ'da ele geçirilen Hint kenevirleri imha edildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ve Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen 450 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçelerde uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Malkara ilçesinde İ.B.'nin üzerinde yaptığı aramada 30 gram esrar ele geçirdi. İlçede devam eden çalışmalar kapsamında ekipler Yaylagöre-Danişment Mahallesi'nde ormanlık alanda 450 kök Hint keneviri buldu. Kenevirler yakılarak imha edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri de Çorlu-Çerkezköy yolunda durumundan şüphelendikleri K.S., M.A., E.G ve E. A.'yı durdurdu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerle ilgili gözaltına alınan 5 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.