Tekirdağ
'da elektrik direklerine leylekler için platform kuruldu
TEKİRDAĞ'da leylek yuvalarının bulunduğu tespit edilen elektrik direklerine 70 tane leylek platformu yerleştirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım A.Ş., (TREDAŞ )İşletme Bakım Takım Lideri Gürkan Gür
, projede leylek ölümlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Tekirdağ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü, bir çok kuş türüne yuva ve barınma olan leylek yuvalarının birçoğunun elektrik direklerinde olması nedeniyle, leylek ölümleri, elektrik kesintileri ve yangınlara neden olduğu şikayetleri üzerine ilgili kurumlarla irtibata geçilerek planlama yapıldı. Çalışmanın ardından Süleymanpaşa
, Çorlu
, Hayrabolu
, Malkara
, Ergene
, Marmara Ereğlisi
ve Saray
ilçeleri ile mahallelerinde leylek yuvası bulunduğu tespit edilerek, TREDAŞ ekipleri tarafından elektrik direklerine 70 adet leylek platformu yerleştirildi.
TREDAŞ İşletme Bakım Takım Lideri Gürkan Gür, Leylekler bilindiği üzere yazın habercisi, bölgemizde göç yolları üzerinde bulunduğu için yoğun bir leylek popülasyonu bulunuyor. TREDAŞ ve Orman İşletme Müdürlüğü
ortak çalışması ile birlikte yapılan projede leylek yuvalarının rehabilitesi projesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 70 adet platform montajı yapıldı. Bunu ilerleyen yıllarda 100 olarak arttırmayı düşünüyoruz. Bu yapılan projenin amacı leylek popülasyonunu korumaya yönelik yapılan bir iştir. İletkenlere mesafesini arttırmaya yönelik yapıldı yuvalar. İletkenlerden ne kadar yukarıda olursa leyleğin elektriğe çarpılma olasılığı düşüyor. Burada da leyleklerin korunması amaçlanıyor. Kuş ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor dedi.
TREDAŞ Muratlı
İşletme Şefi Olcay Kırbıyık, öncelikle leylerin yuvalarını tespit edip, gerekli projeyi hazırladıklarını söyledi. Kırbıyık,
Buradaki amaç leyleklerin göç zamanı bizim şebekemizdeki çarpılmaları ve yangınları önlemek amacıyla, canlıların zarar görmemesidir. Bu şekilde de abonelerimizin kesintilerden en az şekilde etkilenmesi istenmektedir. Bunu başardığımızı düşünüyoruz. Bugün itibarı ile TREDAŞ olarak Trakya'da 70 adet leylek yuvası gerçekleştirildi. Amacımız bunu 100'e tamamlamaktır. Yuvaların montajı öncesinde planlı kesinti alınarak, kısa sürede 1 saatlik bir kesinti ile leylek yuvalarının montajını tamamlamaktayız. Görüldüğü üzere şebekemizden leylekle yuvalarını yaklaşık 2 metre kadar daha uzaklaştırdığımız için bu şekilde leylek ölümleri gerçekleşmemiş olacak. Sadece leylekler adına konuşmamız doğru olmayabilir bilindiği üzere leylek yuvalarında çeşitli kuşlar mevcut, bu şekilde bütün canlıların korunması hedeflenmektedir dedi.
Muratlı'da konulan leylek platformlarında göç zamanı olan leyleklerin yavrularının olduğu gözlemlendi.
Trakya Bölgesi
, Tekirdağ
, Güncel
Kaynak: DHA