Tekirdağ
'da en iyi kirazlar yarıştı
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa
İlçesi Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Kiraz
Festivali'nde yapılan En İyi Kiraz Yarışması'nda geçen yılın birincisi Gülzade Yıldız'ın yetiştirdiği kirazlar bu yıl da birinci oldu.
Tekirdağ'da bu yıl düzenlenen 55'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikler i kapsamında bugün En İyi Kiraz Yarışması yapıldı. Festival alanında düzenlenen yarışmaya bölgede yetiştirilen kirazlar jürinin önüne çıktı. 12 üreticinin katıldığı yarışmada kirazlar, tarla bakımı, yetiştirme, ürün toplama ve tadı kategorilerinde değerlendirmeye alındı. Tekirdağ Ziraat Odası ve üretici temsilcilerinin başkanlarından oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesiyle en iyi kirazlar seçildi.
Yarışmada geçen yıl da birinciliği kazanan Gülzade Yıldız'ın yetiştirdiği kirazlar bu yılda birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Mustafa Kurtkan, üçüncüsü ise Vedat Ataç oldu.
Kaynak: DHA
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