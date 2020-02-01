Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi soyuldu - Haberler

Tekirdağ'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi soyuldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi soyuldu.

01.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:20Tekirdağ'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi soyuldu
'ın ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi soyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak üzerinde bulunan Özel Gülenyüzler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin alt katındaki pencere camını aralayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, fizik odasına girdi. Duvara monte edilmiş 150 ekran LCD televizyonu yerinden söken hırsızlar, sırtlayarak kayıplara karıştı. Hırsızların, kaçarken bina girişindeki güvenlik kamerasını da başka yöne çevirdikleri belirtildi.

İlçede yaklaşık 12 yıldır bedensel ve zihinsel engelli bireylere eğitim veren okulda yaşanan hırsızlık olayı vatandaşlardan büyük tepki çekti.

Olayın ardından hırsızların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 18:00:09