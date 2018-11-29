Tekirdağ'da Ev Yangını

Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında çatı katı büyük hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, i·lçeye bağlı Şeyh Sinan Mahallesi Defne
Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın en üstündeki çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bütün daireyi ve apartmanın çatısını tamamen saran alevleri gören apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekipleri yangını 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Yangın sonrası çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Defne,Çorlu,Tekirdağ
29 Kasım 2018 Perşembe 20:35