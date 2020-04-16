Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Tekirdağ'da evden çıkmayan anaokulu öğrencilerine sürpriz hediyeler

Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde tutulan okul öncesi ana sınıfı öğrencilerine boyama kitabı, abaküs, resim defteri, oyun hamuru ve pastel boya seti hediye edildi.

16.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:58
Tekirdağ'da evden çıkmayan anaokulu öğrencilerine sürpriz hediyeler
Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde tutulan okul öncesi ana sınıfı öğrencilerine boyama kitabı, abaküs, resim defteri, oyun hamuru ve pastel boya seti hediye edildi.
Öğretmenler bu malzemeleri öğrencilerin evlerine götürerek teslim etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, projenin okul öncesi öğretmenlerce hazırlandığını belirterek, "Öğrencilerimiz kahkahalarını, gülücüklerini, hayallerini istedikleri her şeyi, verdiğimiz setlere çizerek bize ulaştıracaklar. Projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Gümüş ve beraberindeki okul öncesi öğretmenleri, Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Murat Taş'ın "evde kal" mesajının ardından, öğrencinin evine giderek hazırladıkları sürpriz seti hediye etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çerkezköy, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haberler
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'da evden çıkmayan anaokulu öğrencilerine sürpriz hediyeler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:08: Belediyeye ödemeler 3 ay ertelendi - Haber 14:08: Korona Virüs spermde tespit edilmedi - Haber 14:08: Trabzon'da koronavirüsü yenen 14 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi - Haber 14:08: Eskişehir'de sağlık çalışanları için psikososyal destek hattı - Haber 14:08: Minik öğrenci, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 13:44: Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 11:33: Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi - Haberler 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi