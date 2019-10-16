Haberler » Güncel » Tekirdağ'da fabrikaya silahlı baskın güvenlik kamerasında

Tekirdağ'da fabrikaya silahlı baskın güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin, boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyine ait fabrikaya düzenlediği silahlı baskın, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

16.10.2019 18:15Tekirdağ'da fabrikaya silahlı baskın güvenlik kamerasında
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin, boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyine ait fabrikaya düzenlediği silahlı baskın, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, M.S, boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi Ö.Ö'nün sahibi olduğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ÇOSB) tekstil fabrikasına geldi.
Şüpheli M.S. fabrikada bir süre Ö.Ö'yü arayarak güvenlik görevlisinin engellemeye çalışmasına rağmen çevreye rastgele ateş etti.
Ardından bir araçla bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.
Bu arada silahlı baskın anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Organize Sanayi Bölgesi, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:25 Yaralı Şahin'i tedavisi için yetkililere teslim etti
18:29 "Orada kendi güvenliğimizi almadığımız müddetçe içeride rahat oturamayız"
18:29 Spor göztepe ile türkerler'den dev işbirliği -2
18:28 ÜNLÜ&Co, Ekin Kimya'nın Azelis'e devir işleminin danışmanlığını gerçekleştirdi
18:28 Adıyaman'da aranan iki FETÖ şüphelisi yakalandı
18:28 Asistan doktoru jiletle boğazından yaraladı
18:28 Öğrenci servisi trafik levhasına çarptı: 9 yaralı
16.10.2019 18:30:47