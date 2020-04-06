Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak hurdaya döndü.
06.04.2020 02:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 02:42
Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak hurdaya döndü. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Aksakal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirali Mahallesi'nden Ballı Mahallesi'ne giden Recep C. (40) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Taklalar atan araç, şarampole yuvarlandı.
Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Recep C. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Süleymanpaşa ilçesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA